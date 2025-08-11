Ричмонд
Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию

«После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга и вымогательства», — сказал Дуров.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

«После моего поста 20-дневной давности пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. Основываясь на этих сообщениях, на этой неделе мы блокируем многочисленные каналы для доксинга (публикация личной информации о человеке без его согласия с целью травли, шантажа или получения выгоды. — Прим. БЕЛТА) и вымогательства», — сказал Дуров.

По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже «защитных блоков» — платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли.

«Telegram — не место для доксинга или шантажа. И тем, кто ведет подобные каналы: не тратьте свое время на создание клонов — мы вас найдем», — добавил Дуров. -0-