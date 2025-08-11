Застрелившего бойца ОМОНа в Южной Осетии задержали в Москве после 19 лет розыска

По данным ведомства, преступление произошло в декабре 2005 года в Цхинвале, когда подозреваемый А. Джабиев открыл огонь из автоматического оружия по патрульной машине ОМОНа. В результате двое сотрудников получили огнестрельные ранения, один из них — Р. З. Джиоев — скончался при транспортировке в больницу. После совершения преступления Джабиев скрылся с территории республики.