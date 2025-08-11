Застрелившего бойца ОМОНа в Южной Осетии задержали в Москве после 19 лет розыска

Совместными усилиями правоохранительных органов России и Южной Осетии в Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сотрудника ОМОНа республики в 2005 году. Как сообщила пресс-служба МВД Южной Осетии, 4 августа был арестован уроженец республики 1978 года рождения, находившийся в международном розыске почти 19 лет.
По данным ведомства, преступление произошло в декабре 2005 года в Цхинвале, когда подозреваемый А. Джабиев открыл огонь из автоматического оружия по патрульной машине ОМОНа. В результате двое сотрудников получили огнестрельные ранения, один из них — Р. З. Джиоев — скончался при транспортировке в больницу. После совершения преступления Джабиев скрылся с территории республики.
Задержание стало возможным благодаря работе Совместного информационно-координационного центра МВД России и Южной Осетии при поддержке Главного управления уголовного розыска МВД РФ по Москве. В ближайшее время ожидается экстрадиция задержанного в Южную Осетию для привлечения к уголовной ответственности по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
