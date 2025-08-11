Трамп заявил, что США не станут вводить пошлины на импорт золота

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прояснил ситуацию по введенным повышенным пошлинам. Он выступил с заявлением на фоне хаоса, возникшего на мировых рынках драгоценных металлов. Президент США заверил, что Вашингтон не будет вводить повышенные тарифы на импорт золота, написал он в своей соцсети.
Стоит напомнить, что Соединенные Штаты обложили пошлинами 185 стран. Позже, в августе, в силу вступили новые таможенные тарифы и в отношении стран Евросоюза.
«Золото не будет облагаться пошлинами», — уточнил Дональд Трамп.
Вашингтон между тем отложил введение новых тарифов в отношении Китая. Высокие пошлины не будут применены в течение следующих 90 дней, уточнили в Белом доме. Дональд Трамп планировал ввести тарифы в отношение китайских товаров уже в августе.