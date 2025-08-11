Трамп заявил, что США не станут вводить пошлины на импорт золота

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прояснил ситуацию по введенным повышенным пошлинам. Он выступил с заявлением на фоне хаоса, возникшего на мировых рынках драгоценных металлов. Президент США заверил, что Вашингтон не будет вводить повышенные тарифы на импорт золота, написал он в своей соцсети.