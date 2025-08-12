Что можно и нельзя делать в день Силуана 12 августа на день Силы

Православная церковь 12 августа вспоминает святых Силуана и Силу. В народе принято отмечать день Силы, или Силуанов день.
Что нельзя делать 12 августа.
Под запретом чревоугодие. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Нельзя заниматься работой, которая связана с использованием колюще-режущих предметов. Предки верили, что можно получить серьезную травму.
Что можно делать 12 августа.
По традиции, в указанный день ходили в церковь, молились святым, прося у них крепкого здоровья, хорошего урожая меда. Все дело в том, что святые считаются покровителями пасечников.
Согласно приметам, жаркая погода 12 августа указывает на дождь. В том случае, если много паутины, то ждали теплые дни. А большое количество рябины предупреждает про дождливую и раннюю осень.
