Что можно и нельзя делать в день Силуана 12 августа на день Силы

Собрали приметы и запреты на 12 августа, когда празднуют Силуанов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 августа вспоминает святых Силуана и Силу. В народе принято отмечать день Силы, или Силуанов день.

Что нельзя делать 12 августа.

Под запретом чревоугодие. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Нельзя заниматься работой, которая связана с использованием колюще-режущих предметов. Предки верили, что можно получить серьезную травму.

Что можно делать 12 августа.

По традиции, в указанный день ходили в церковь, молились святым, прося у них крепкого здоровья, хорошего урожая меда. Все дело в том, что святые считаются покровителями пасечников.

Согласно приметам, жаркая погода 12 августа указывает на дождь. В том случае, если много паутины, то ждали теплые дни. А большое количество рябины предупреждает про дождливую и раннюю осень.

Тем временем синоптики предупредили о похолодании ночью до +6 градусов в Беларуси.

Кроме того, на МАЗе выбрали неожиданный корпоративный талисман и уже дали ему редкое имя.

А еще Мингорсовет сказал, когда исчезнет неприятный запах в Минске.