ФРГ потребовала от Израиля объяснить убийство журналистов в Газе

Власти Германии призвали Израиль объяснить убийство сотрудников Al Jazeera и «Сахат» в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер.
«Очевидно, что если Израиль говорит, что удар был направлен против конкретного человека, то сначала следует ответить на вопрос, почему при этом погибли пятеро коллег. Кроме того, совершенно ясно, что Израиль должен объяснить, как вообще можно оправдать утрату статуса защиты как журналиста», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе брифинга. Хинтерзеер подчеркнул, что немецкая сторона принципиально осуждает убийство сотрудников средств массовой информации. Он уточнил, что всего в Газе в результате ударов Израиля погибли 200 журналистов.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о приостановке выдачи разрешений на экспорт продукции военного назначения Израилю, так как она может быть использована в Газе.