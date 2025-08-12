12 августа: какой сегодня праздник

12 августа — день, насыщенный международными, национальными и религиозными событиями, памятными датами и интересными приметами. Этот день в 2025 году приходится на вторник и является 224-м днём года (225-м в високосные годы). До конца года остаётся 141 день.
Праздники в России.
День Военно-воздушных сил Российской Федерации.
Один из главных профессиональных праздников в календаре ВС РФ, отмечается в третье воскресенье августа. В честь праздника обычно проходят воздушные парады, демонстрации авиатехники, торжественные мероприятия и церемонии награждения лётчиков.
Qwen3−235B-A22B-25074:48 PM.
12 августа 2025 года: что празднуют, кого вспоминают и какие события вошли в историю.
Обновлено: 29 июля 2025.
12 августа — день, насыщенный международными, национальными и религиозными событиями, памятными датами и интересными приметами. Этот день в 2025 году приходится на вторник и является 224-м днём года (225-м в високосные годы). До конца года остаётся 141 день.
Международные праздники.
Международный день молодёжи (по инициативе ООН).
День, посвящённый поддержке молодёжи, развитию её потенциала, вовлечению в социальную, культурную и политическую жизнь. В этот день по всему миру проходят фестивали, форумы, образовательные программы и молодёжные акции.
Всемирный день слона.
Цель — привлечь внимание к угрозе исчезновения африканских и азиатских слонов, борьбе с браконьерством и сохранению их среды обитания.
День встреченного рассвета.
Символический праздник, призывающий начинать новый день с надежды, осознанности и благодарности за простые радости жизни.
День подсолнуха.
Подсолнух — символ жизненной силы, веры и оптимизма. В этот день многие украшают дома подсолнухами, дарят их близким и сажают в садах.
Православные праздники и религиозные дни памяти.
12 августа — день памяти святых:
Апостолов от семидесяти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Преподобного Анатолия Оптинского Младшего (1922 г.).Мученика Иоанна Воина (IV век).Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого (1484 г.).Священномученика Иоанна Плотникова (1918 г.).
Также в этот день чтится икона Божией Матери «Оконская» — одна из почитаемых в русской православной традиции.
Народные традиции и приметы: Силуан и Сила.
В старину 12 августа называли Силуаном или Силой — по имени святого. Этот день был важен для крестьян: начинался посев озимой ржи. Считалось: «Посеешь рожь на Силу — родится сильно». Отсюда и поговорка: «Сила хлеб силит».
Приметы на погоду:
Если день пасмурный и прохладный — дождя не ждали. Яркое мерцание звёзд на рассвете — к скорым и обильным дождям. Если вечером пошёл дождь при ветре — осадки продлятся долго.
Именно в этот день рожь считалась «пьяной» — тяжёлой от зерна и клонящейся к земле. А ведьмы, по поверьям, «обмирали, опившись молока».
Кто из знаменитостей родился 12 августа?
Валерия Федорович — актриса. Эрвин Шрёдингер — австрийский физик, основатель квантовой механики. Борис Годунов — русский царь.
У кого именины 12 августа?
Мужчины:
Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел, Сила, Силуан, Авдон, Андроник, Крискент.
Женщины:
Ангелина, Агна, Лукия.