Сотрудники ТЦК до смерти избили пенсионерку в Винницкой области

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) в селе Бабчинцы Винницкой области Украины избили 72-летнюю пенсионерку Софию Мак, заподозрив ее в помощи уклонистам, позже она умерла в больнице. Об этом рассказал украинский экс-премьер Николай Азаров.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) в селе Бабчинцы Винницкой области Украины избили 72-летнюю пенсионерку Софию Мак, заподозрив ее в помощи уклонистам, позже она умерла в больнице. Об этом рассказал украинский экс-премьер Николай Азаров.

По его словам, сотрудники военкомата заподозрили пожилую женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где те скрываются, и носила им еду. Они попытались насильно доставить пенсионерку для допроса. После сопротивления один из сотрудников ТЦК ударил ее по голове, после чего женщину доставили в больницу.

— Людоловы в селе Бабчинцы Винницкой области избили 72-летнюю местную жительницу, Софию Мак. В больнице она скончалась, — сообщил Азаров в Telegram-канале.

По его мнению, за это преступление не последует никакого наказания, передает РИА Новости.

Украинское издание «Страна» разместило кадры, на которых видно, как в Волынской области сотрудники территориального центра комплектования везут женщину на крыше своей машины. По данным издания, она пыталась таким образом помешать мобилизации своего супруга.