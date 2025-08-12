Сотрудники ТЦК до смерти избили пенсионерку в Винницкой области

По его словам, сотрудники военкомата заподозрили пожилую женщину в помощи уклонистам, обвинив ее в том, что она знала, где те скрываются, и носила им еду. Они попытались насильно доставить пенсионерку для допроса. После сопротивления один из сотрудников ТЦК ударил ее по голове, после чего женщину доставили в больницу.