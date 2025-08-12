«Россия всегда привлекала тем, что это холодная страна»

K-pop-группа Young Posse в августе впервые приехала в Россию и дала два концерта для поклонников жанра — в Москве и Санкт-Петербурге. Девушки из Южной Кореи пришли в восторг не только от любви фанатов на другом конце земли, но и от красоты столицы, бефстроганов со сметаной и российской версии корейской кухни. Теперь они мечтают вернуться сюда зимой, а еще записать совместную песню с исполнительницами хита «Сигма бой». Об этом участницы коллектива рассказали в интервью «Известиям».
«Это действительно вкус Кореи!».
— Вы впервые в России. Мы знаем, что кто-то из вас специально начал учить русский язык. Как он вам дается? Сможете сказать что-то вашим российским фанатам?
— Люблю! Люблю! Люблю! Всем привет (говорят на русском)!
— Какое на вас впечатление произвела Москва? Вы успели познакомиться с местными достопримечательностями?
— Всю дорогу из аэропорта в отель мы не отрывались от окна. Москва — очень красивый город! Пока у нас было не так много свободного времени, но мы надеемся, что успеем погулять по Тверской. Еще мы бы очень хотели посмотреть на храм Василия Блаженного.
— В наших странах очень разные гастрономические культуры. Пришлась ли вам по вкусу наша кухня?
— Да! Мы вчера вечером в отеле ели бефстроганов. Нам очень понравилось мясо, и к этому блюду так подошла сметана! И особенно нам понравился объем порций — они очень большие! А на концертной площадке мы ели уже корейскую еду, которую делают в России. Мы были потрясены, насколько эти блюда похожи на оригинальную кухню и насколько это вкусно! Мы пробовали местные бульгоги и сет с мясом. Это действительно вкус Кореи!
«Такой мощной поддержки мы не встречали нигде».
— В России k-pop очень популярен, к нам регулярно приезжают артисты из Южной Кореи. А творчество наших исполнителей вам знакомо?
— К сожалению, мы пока знаем не так много российских артистов, но в дальнейшем, если у нас будет такая возможность, мы бы с удовольствием записали с кем-то из них совместную песню. Кстати, например, у нас в соцсетях сейчас очень популярна песня на русском «Сигма бой». И мы знаем девочек, которые ее исполняют. Мы делали вместе различные челленджи и танцевали под этот трек. Вот с ними мы бы хотели посотрудничать. Можем даже спеть: «Сигма, Сигма бой, Сигма бой, Сигма бой» (смеются).
— Вы дебютировали всего несколько лет назад. На что потратили первый гонорар?
— На первую зарплату кто-то из нас купил MacBook. А в дальнейшем хотим помочь родителям, сделать для них что-то хорошее. Еще хотим купить старомодную камеру.
— Планируете ли вы снова приехать в Россию? Например, зимой, если вас, конечно, не пугает холод и снег.
— Нас Россия всегда привлекала как раз тем, что это холодная страна. Мы бы очень хотели вернуться сюда именно зимой. Хочется это испытать! Конкретных планов нет, но мы были бы рады вернуться в ближайшее время, если у нас появится такая возможность. Тем более что такой мощной поддержки мы не встречали нигде.
Справка «Известий».
Группа из Южной Кореи Young Posse дебютировала осенью 2023 года с мини-альбомом Macaroni Cheese. В составе — пять участниц. Коллектив делает ставку на сложные концепции клипов, каждый из которых отличается обилием графики и спецэффектов. 9 и 10 августа группа впервые дала концерты в России — в Москве на площадке МТС Live Лето в Лужниках и в Санкт-Петербурге в клубе А2.
Скрытая часть.