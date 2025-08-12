«Россия всегда привлекала тем, что это холодная страна»

— К сожалению, мы пока знаем не так много российских артистов, но в дальнейшем, если у нас будет такая возможность, мы бы с удовольствием записали с кем-то из них совместную песню. Кстати, например, у нас в соцсетях сейчас очень популярна песня на русском «Сигма бой». И мы знаем девочек, которые ее исполняют. Мы делали вместе различные челленджи и танцевали под этот трек. Вот с ними мы бы хотели посотрудничать. Можем даже спеть: «Сигма, Сигма бой, Сигма бой, Сигма бой» (смеются).