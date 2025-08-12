С языка сняли: Killing Floor 3 вышла в России без дубляжа

Где тот «поток», который держал в напряжении? Где ощущение, что ты вкладываешься в каждое действие? Их нет. Хорошо, что хотя бы про русский язык не забыли. Но и тут есть повод для грусти — официально игра переведена на 12 языков, но это касается только текста. Озвучку не добавили для пяти достаточно популярных языков: японского, корейского, португальского, польского и русского. Последний, напомним, входит в тройку самых популярных языков на крупнейшей в мире игровой платформе Steam — сразу после английского и китайского. И в прошлой части игры русский дубляж был.