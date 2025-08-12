С языка сняли: Killing Floor 3 вышла в России без дубляжа

Третью часть серии Killing Floor завезли в Россию для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Игра доступна у нас без ограничений, в консольных версиях весь текст, включая интерфейс, переведен на русский язык. Несмотря на негативные оценки критиков, в первые же выходные после мирового релиза проект смог привлечь десятки тысяч игроков — за два дня они уничтожили 125 млн виртуальных зомби. Главным консультантом выступил Джейсон Флеминг, звезда фильмов «Большой куш» и «Вий». Он подарил свой голос главному герою, борцу с зомби, отважному британцу Фостеру, и помог авторам сделать Killing Floor 3 еще более кинематографичной.
Любовь вопреки критике.
Успех серии Killing Floor остаётся загадкой: несмотря на непрекращающуюся жесткую критику («примитивный» геймплей, сравнение с Left 4 Dead, «скучные» волны зомби- «зедов») с первой части в 2009 году, франшиза удерживает и даже преумножает свою фан-базу. Причем и старые части остаются популярными.
Серию ругали за всё: устаревшую графику, однотипные локации, «неудачную конкуренцию» с динамичными шутерами. Но пока одни критикуют, другие голосуют сердцем. Третью часть Killing Floor обсуждают, ругают и любят — в русском топике ее разборы занимают 3 тыс. сообщений («Известиям» копию для PS5 предоставил крупнейший российский дистрибьютор консолей и видеоигр «Ачивка»).
Фото: Tripwire InteractiveСкриншот из игры Killing Floor 3.
Первая часть вышла в эпоху расцвета кооперативных шутеров (тогда Left 4 Dead уже был хитом, а его сиквел готовился к релизу), и новичка сразу сравнивали с L4D. Критики и тогда было много, но у игры почему-то быстро возникла и стала множиться армия фанатов. Они объединялись, придумывали стратегии, обменивались записями боёв, прокачивали персонажей. К 2012−2013 годам серия перестала быть нишевой — она стала культовой.
Вторая часть (2016) должна была закрепить успех, но вышла в эпоху расцвета Overwatch, перезапущенного Doom и L4D: The Last Chapter. На их фоне сиквел должен был бы стыдливо затеряться, но игра не умерла: онлайн-режим по-прежнему собирал десятки тысяч игроков вечерами, а модераторы добавляли новые карты и скины. Тогда говорили, что Killing Floor — как кошка: упадет, перекатится и пойдет дальше.
Какой получилась Killing Floor 3.
Третья часть опять находится в зоне риска. И снова ей прочат крах. Начнем с атмосферы: игра открыто декларирует себя как «бюджетный трэш». Локации — заброшенные бункеры с подтеками ржавчины на стенах, подвалы с разбитыми лампочками, коридоры, освещенные мигающими аварийными лампами, — выглядят так, словно их выкопали из-под руин постапокалипсиса 1980-х.
Фото: Tripwire InteractiveСкриншот из игры Killing Floor 3.
Воздух словно пропитан запахом гари и крови (иллюзия настолько сильна, что кажется, ты дышишь пылью). Оружие — не просто инструмент убийства, а артефакт: пистолеты с детализированными затворами, пулеметы с вибрацией при стрельбе, ножи, которые «взвешиваются» в руке. Даже перезарядка — церемония: ты слышишь щелчок, видишь, как магазин вставляется в пистолет. Всё это создает ощущение «погружения в эпоху», где даже примитивная графика становится частью очарования.
Игровой процесс в Killing Floor 3 довольно прост: механика «отбивай волны зомби, затем мочи босса». Каждая волна — мини-испытание: сначала слабые зеды, потом «толстяки» (взрывающиеся), «берсерки» (рвущиеся с ножом), «ползуны» (цепляющиеся за ноги). Нужно следить за патронами: если растратить их на первые волны, то на босса уже не хватит. Игра держит в напряжении: постоянно анализируешь, куда ставить ноги, куда стрелять, когда перезаряжаться. Это осознанное планирование, где каждое действие имеет значение.
Фото: Tripwire InteractiveСкриншот из игры Killing Floor 3.
«Классовая» система не ограничивает игроков жесткими рамками, а дает свободу: например, шпион может использовать снайперскую винтовку с бонусом к урону по головам, медик — стрелять из дробовика. Каждый класс уникален, но ни один не «закрывает» роль: даже без медика любой игрок может вылечить товарища аптечкой. Подобный принцип поощряет кооперацию: команда, где каждый делает то, что ему нравится, но при этом помогает другим, — мечта геймера. Это весело: когда сапер ставит ловушку на пути босса, а ты прикрываешь его, пока он бежит обратно, — незабываемое ощущение командной работы.
Что вызывает вопросы.
Разработчики из Tripwire Interactive решили, что игрокам нужно «больше динамики», и добавили паркур (прыжки по ящикам, движение по тросам), сделали врагов быстрее и агрессивнее. Классовая система перешла от гибких бонусов к жестким ограничениям: теперь медик может брать только пистолеты и шприцы, а не любое оружие с бонусом к лечению. Арсенал сократили до четырех видов оружия на класс (раньше было 6−7), а кастомизация (обвесы, наклейки) превратилась в «косметику для галочки» — она не влияет на геймплей, только на внешний вид.
Критически малое количество контента вкупе с техническими проблемами заставили геймеров негодовать. Людям не нравится слабый баланс урона оружия и урона от зомби. А пока люди ждут обновлений и исправлений, рейтинг новинки застрял на отметке 54% положительных пользовательских отзывов в Steam.
Фото: Tripwire InteractiveСкриншот из игры Killing Floor 3.
И главное — потеря тактильности. Оружие в KF3 стреляет «легче»: отдача слабее, анимации перезарядки упрощены, звук выстрела — как из дешевого пистолета. Раньше ты чувствовал каждый выстрел, а теперь — просто нажимаешь кнопку. Игра стала быстрее, но… скучнее.
Где тот «поток», который держал в напряжении? Где ощущение, что ты вкладываешься в каждое действие? Их нет. Хорошо, что хотя бы про русский язык не забыли. Но и тут есть повод для грусти — официально игра переведена на 12 языков, но это касается только текста. Озвучку не добавили для пяти достаточно популярных языков: японского, корейского, португальского, польского и русского. Последний, напомним, входит в тройку самых популярных языков на крупнейшей в мире игровой платформе Steam — сразу после английского и китайского. И в прошлой части игры русский дубляж был.
К техническим проблемам добавилась монетизация. Разработчики внедрили систему сезонов и баттлпасов с платным контентом: скины для оружия, декорации для лобби, «эксклюзивные» перки (которые, кстати, открываются за игровую валюту, накопленную за миссии). Да, часть наград доступна бесплатно, но игроки чувствуют, что их «вынуждают» платить, чтобы не отставать от сообщества. При этом перки, они же улучшения параметров, зачастую представляют собой что-то вроде «+5% к урону», что не дает реального преимущества.
Фото: Tripwire InteractiveСкриншот из игры Killing Floor 3.
Фанаты пишут, что серия «продалась», превратилась в «очередной кооперативный зомби-шутер», пытающийся подражать Overwatch (динамика), Hell Divers (классы) и Call of Duty (графика), теряя то, что делало ее уникальной. Для новичков это просто еще один шутер с волнами зомби — скучно. Для ветеранов это сродни предательству, ощущается так, будто авторы зашли не в ту дверь. Возникает резонный вопрос: «Где тот KF, в который я влюбился?».
Но шанс на реабилитацию все же есть. Killing Floor сохраняет потенциал: уникальный дизайн врагов (в KF3 они, кстати, самые запоминающиеся в трилогии: «берсерки» с цепами, «сирены» с пси-атаками, «хаски» с огнеметами), атмосфера и ностальгия. Если разработчики вернутся к исходной формуле — «починят» тактильность оружия, углубят классовую систему, исправят технические косяки, серия может снова стать любимицей сообщества. Дополнительным фактором станет звездный статус Флеминга. Актер наверняка поможет в дальнейшем продвижении игры с учетом развития сюжетных событий вокруг его героя — Фостера, эксперта по выживанию.