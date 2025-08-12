Народный календарь. Почему 15 августа нельзя рассказывать о семейных ссорах

На Руси на Степана обхаживали лошадей и поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, его приводили к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили из шапки, куда тоже клали деньги. Также в этот день нельзя кататься на лошадях и обижать их.