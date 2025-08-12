Народный календарь. Почему 15 августа нельзя рассказывать о семейных ссорах

15 августа православная церковь чтит память святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. В народном календаре эту дату прозвали Степан Сеновал, так как в это время заканчивали сенокосные работы.
На Руси на Степана обхаживали лошадей и поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, его приводили к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили из шапки, куда тоже клали деньги. Также в этот день нельзя кататься на лошадях и обижать их.
Кроме того, 15 августа нельзя рассказывать посторонним о ссорах и скандалах в семье. Если нарушить этот запрет, то семья может серьезно заболеть.
Приметы погоды:
Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.
Если на Степана идет дождь, то урожай картофеля богатым будет.
Если слышно свист бурундука — день будет солнечным и безветренным.
Коли лягушки громко заквакали, то это к дождю, а если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.
Именины отмечают: Федор, Тарас, Степан, Кирилл, Иван, Василий, Платон, Роман, Тихон, Фока, Никодим, Мавр.