Народный календарь. Почему 15 августа нельзя рассказывать о семейных ссорах

15 августа православная церковь чтит память святого Стефана — первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. В народном календаре эту дату прозвали Степан Сеновал, так как в это время заканчивали сенокосные работы.

На Руси на Степана обхаживали лошадей и поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, его приводили к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили из шапки, куда тоже клали деньги. Также в этот день нельзя кататься на лошадях и обижать их.

Кроме того, 15 августа нельзя рассказывать посторонним о ссорах и скандалах в семье. Если нарушить этот запрет, то семья может серьезно заболеть.

Приметы погоды:

Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.

Если на Степана идет дождь, то урожай картофеля богатым будет.

Если слышно свист бурундука — день будет солнечным и безветренным.

Коли лягушки громко заквакали, то это к дождю, а если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.

Именины отмечают: Федор, Тарас, Степан, Кирилл, Иван, Василий, Платон, Роман, Тихон, Фока, Никодим, Мавр.