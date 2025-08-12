Всемирный день слона и День встреченного рассвета: какие праздники отмечают в России и мире 12 августа

12 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день слона, День встреченного рассвета и День виниловой пластинки.
Всемирный день слона.
Всемирный день слона предложили отмечать канадские режиссеры Патрисия Симс и Майкл Кларк в 2011 году с целью привлечь внимание людей к сохранению популяции этих животных. В этот праздник специалисты выступают с лекциями о слонах, благотворительные организации собирают деньги на улучшение качества жизни слонов, а зоопарки и музеи устраивают тематические мероприятия.
День встреченного рассвета.
В День встреченного рассвета принято отправляться на природу и любоваться солнцем, появляющимся из-за горизонта. Кто-то в этот день устраивает посиделки у костра, кто-то признается в любви, а кто-то размышляет на философские темы.
День виниловой пластинки.
День виниловой пластинки отмечают по инициативе компании Vinyl Record Day, которая занимается сохранением виниловой музыки и ее культуры. В этот праздник принято слушать музыку с помощью винилового проигрывателя и узнавать интересные факты о виниловых пластинках.