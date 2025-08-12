Всемирный день слона и День встреченного рассвета: какие праздники отмечают в России и мире 12 августа

Всемирный день слона предложили отмечать канадские режиссеры Патрисия Симс и Майкл Кларк в 2011 году с целью привлечь внимание людей к сохранению популяции этих животных. В этот праздник специалисты выступают с лекциями о слонах, благотворительные организации собирают деньги на улучшение качества жизни слонов, а зоопарки и музеи устраивают тематические мероприятия.