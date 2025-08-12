Календарь на 12 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

12 августа люди особенно остерегались нечистой силы, и это накладывало строгие ограничения на повседневные дела. Девушкам нельзя было краситься и ходить с распущенными волосами — иначе бесы могли через красоту проникнуть в душу. Острые предметы — ножи, ножницы, иглы — убирали подальше. Хлеб в этот день ломали руками, чтобы не накликать болезнь. Даже деньги не пересчитывали, боясь, что богатство «утечет» из дома. Особенно строго следили за дверями — их держали закрытыми, чтобы не впустить незваных гостей из потустороннего мира.