Приморье готовится к дождям

Во вторник, 12 августа, гребень антициклона удержит в Приморье сухую и солнечную погоду. Ночь станет самой прохладной на неделе — температура составит от +10 до +16 °C, на побережье +17…+21 °C. Днём воздух прогреется до +25…+31 °C.
В среду, 13 августа, центр антициклона сместится в район Японского моря, а с запада приблизится ложбина китайского циклона. Осадков не ожидается, но усилится южный ветер и температурный фон повысится. Ночью температура составит +15…+22 °C, на северо-востоке +11…+14 °C, днём — +28…+33 °C, на побережье +23…+27 °C.
Во второй половине недели циклон из Китая выйдет на Амурскую область и Хабаровский край, его фронтальные разделы принесут в Приморье дожди и грозы. Ночью станет теплее, а днём температура понизится на 1−4 градуса. К концу рабочей недели осадки прекратятся.
Во Владивостоке во вторник сохранится сухая погода: ночью и утром +17…+20 °C, днём +25…+28 °C. В среду дождя не ожидается, но усилится юго-восточный ветер, ночная температура поднимется до +20…+22 °C. В четверг возможен небольшой дождь, в пятницу — погода с прояснениями и дневными значениями +27…+30 °C.