Приморье готовится к дождям

Во второй половине недели циклон из Китая выйдет на Амурскую область и Хабаровский край, его фронтальные разделы принесут в Приморье дожди и грозы. Ночью станет теплее, а днём температура понизится на 1−4 градуса. К концу рабочей недели осадки прекратятся.