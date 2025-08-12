Ричмонд
Бастрыкин запросил доклад по избиению участника СВО в Архангельской области

Пострадавший с множественными травмами был госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчет о расследовании дела об избиении участника СВО в Архангельской области.

В ведомстве уточнили, что нападение произошло в поселке Турдеевск, после чего пострадавший с множественными травмами был госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство, совершенное группой лиц.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что злоумышленники ограбили квартиру участника спецоперации, когда он находился в зоне СВО.