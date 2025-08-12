Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах

Депутаты СРЗП внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и техникумах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами проекта стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, а также депутаты ГД от фракции СРЗП.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Также проектом предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время около 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в российских школах, что порождает острый дефицит мест для учеников, резко увеличивает нагрузку на преподавателей и школьников, на бюджетную систему, а слабое знание детьми мигрантов русского языка существенно затрудняет образовательный процесс и воспитательную работу.

«Чтобы не усугублять ситуацию, пусть мигранты заключают договор с учебным заведением и платят — или сами или это сделает работодатель», — отметил он.

Лидер партии сообщил, что на депутатскую инициативу ранее уже отреагировали в Минпросвещения, где, по его словам, заявили, что данный законопроект противоречит Конституции РФ.

«В статье Основного закона, к которой апеллируют чиновники, ни слова об иностранцах. Вовсе не Конституция, а конкретно статья 78 профильного закона специально оговаривает равное право на общедоступное и бесплатное образование для россиян и иностранных граждан. И мы в полном соответствии с Конституцией и прерогативами высшей законодательной власти именно эту статью и намерены изменить», — подчеркнул политик.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента.

С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше