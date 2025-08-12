В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах

«В статье Основного закона, к которой апеллируют чиновники, ни слова об иностранцах. Вовсе не Конституция, а конкретно статья 78 профильного закона специально оговаривает равное право на общедоступное и бесплатное образование для россиян и иностранных граждан. И мы в полном соответствии с Конституцией и прерогативами высшей законодательной власти именно эту статью и намерены изменить», — подчеркнул политик.