Ирак планирует просить воду у соседей: в стране сильная засуха и нет питьевых ресурсов

Сильная засуха и снижение притока воды может заставить Ирак просить воду у государств-соседей. Об этом заявил советник министерства сельского хозяйства этой страны Махди Дамад.
«Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность», — сказал чиновник РИА Новости, отметив, что Ирак планирует создать переговорную группу для диалога с соседями об обеспечении страны водными ресурсами.
При этом власти Ирака видят причину водного кризиса в том числе и в строительстве Турцией и Ираном плотин на реках Тигр и Евфрат.
Напомним, весной жителей Великобритании призывали меньше мыться ради экономии воды, из-за опасений ограничений на ее использование после засухи в стране.
Тем временем учёные называют засуху одним из последствий изменения климата Земли. Как бороться с этим и другими проявлениями климатических изменений на государственном уровне и в быту, читайте здесь на KP.RU.