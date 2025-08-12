Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирак планирует просить воду у соседей: в стране сильная засуха и нет питьевых ресурсов

Минсельхоз Ирака сообщил об острой нехватке воды в стране.

Источник: Комсомольская правда

Сильная засуха и снижение притока воды может заставить Ирак просить воду у государств-соседей. Об этом заявил советник министерства сельского хозяйства этой страны Махди Дамад.

«Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность», — сказал чиновник РИА Новости, отметив, что Ирак планирует создать переговорную группу для диалога с соседями об обеспечении страны водными ресурсами.

При этом власти Ирака видят причину водного кризиса в том числе и в строительстве Турцией и Ираном плотин на реках Тигр и Евфрат.

Напомним, весной жителей Великобритании призывали меньше мыться ради экономии воды, из-за опасений ограничений на ее использование после засухи в стране.

Тем временем учёные называют засуху одним из последствий изменения климата Земли. Как бороться с этим и другими проявлениями климатических изменений на государственном уровне и в быту, читайте здесь на KP.RU.