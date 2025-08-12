Выявлен новый случай заражения грибком Candida auris с поражением мозга

Недавно в Объединённых Арабских Эмиратах зарегистрирован новый случай заражения. Пациентом стал 34-летний мужчина, получивший тяжёлую черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на успешную операцию, состояние его долго не улучшалось. Врачи выявили, что мозг пациента был поражён именно Candida auris.