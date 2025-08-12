Выявлен новый случай заражения грибком Candida auris с поражением мозга

Врачи предупреждают о растущей угрозе, связанной с грибком Candida auris, который приобретает всё большую устойчивость к противогрибковым препаратам, сообщает британское издание Daily Mail.
Этот патоген Всемирная организация здравоохранения включила в список из 19 наиболее опасных для человека микроорганизмов. Грибок быстро распространяется по всему миру и представляет серьёзную угрозу в медицинских учреждениях.
Недавно в Объединённых Арабских Эмиратах зарегистрирован новый случай заражения. Пациентом стал 34-летний мужчина, получивший тяжёлую черепно-мозговую травму в результате дорожно-транспортного происшествия. Несмотря на успешную операцию, состояние его долго не улучшалось. Врачи выявили, что мозг пациента был поражён именно Candida auris.
Спасение пациента стало возможным только после интенсивного лечения с применением множества уколов, капельниц и 11-дневного курса специализированных противогрибковых средств.
Грибок Candida auris впервые был обнаружен в 2009 году в Японии. Он легко передаётся в больничных условиях и отличается высокой устойчивостью к большинству известных методов терапии. В ряде случаев заражение этим грибком приводит к летальному исходу.
По статистике ВОЗ, смертность при заражении Candida auris достигает примерно одной трети всех зафиксированных случаев.
Ранее глобальное потепление спровоцировало распространение смертельно опасного грибка.