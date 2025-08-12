Ричмонд
Атака на Горловку привела к гибели двух сотрудников скорой и тяжелому ранению ещё двоих

В Горловке в Донецкой Народной Республике два работника скорой медицинской помощи погибли в ходе обстрела, еще двое — фельдшер и водитель — получили тяжёлые ранения. Инцидент произошёл в результате военных действий на территории города.

По имеющимся данным, сотрудники скорой оказались под огнём во время выполнения своих служебных обязанностей. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Ситуация остаётся напряжённой, а местные службы продолжают работать в условиях повышенной опасности, чтобы обеспечить медицинскую поддержку жителям региона.

Ранее в ДНР сообщили о новых жертвах украинских обстрелов.