Флаги нацистов, слёзы и провалы: почему терпят крах карьеры беглые Макс Корж, «Ляпис Трубецкой» и Рита Дакота

Скандал в Польше: Как Макс Корж разозлил всю страну и потерял последних поклонников.
На днях в Польше вспыхнул грандиозный скандал. В Варшаве выступил белорусский музыкант Макс Корж, на концерт которого пришло множество бандеровцев, отрывавшихся и размахивавших на стадионе красно-чёрными флагами ОУН-УПА*. Депутаты польского Сейма уже потребовали от властей страны возбудить уголовное дело по факту пропаганды нацизма.
— У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, но нет сил защитить свою родину? Убирайтесь из Польши! — написал в соцсетях депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий. Он публично назвал флаг знаком преступников и палачей.
У поляков давние счёты к украинским националистам, которые в годы Второй мировой тысячами уничтожали польское население. Одно из самых трагичных событий — так называемая Волынская резня, прокатившаяся в 1943—1944 годах по территориям Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской областей современной Украины. Тогда, по разным оценкам, погибло от 36 до 60 тысяч человек. Поэтому подобные выходки не могут не иметь последствий.
В Польше на концерте Макса Коржа бандеровцы чувствовали себя вольготно.
Впрочем, самому Максу Коржу его выступление понравилось.
— Спасибо, малые, за этот канцик (концерт). Шуму навели, как всегда. Вопреки местным опасениям, встреча получилась очень тёплой и приятной. Наслаждайтесь видами ночной Варшавы, — поблагодарил он фанатов.
Почему Коржу закрывают двери в Европе, Украине и даже Средней Азии.
То, что теперь он может лишиться площадок в Польше, беглого белорусского музыканта, кажется, пока не смущает. Ещё в 2022 году зарабатывавший баснословные деньги в России Корж резко выступил против СВО, а позже отменил свои концерты в РФ и Белоруссии.
В 2024 году артист и вовсе бежал с родины после приглашения в местное МВД «на разговор». До этого правоохранители РБ держали певца «на карандаше» за участие в протестах против властей республики и выступления с флагами белорусских националистов.
Возможно, сейчас артист рассчитывает, что у него есть возможность выступать также на Украине и республиках Средней Азии. Однако ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.
В Киеве местные националисты уже припоминали Коржу, что он до последнего тянул с отменой концертов в России. В украинском сегменте соцсетей уже вспыхнули споры, «нужно ли такое г..» на Украине.
В среднеазиатских постсоветских республиках возможность концертной деятельности тоже может оказаться под вопросом. Казахстан, Киргизия уже отказывали в выступлениях музыкантам, высказывающимся против России и СВО. Самый яркий пример — Максим Галкин**, которому недавно под разными предлогами казахские власти сорвали несколько концертов.
Перспективы Коржа как музыканта после польского концерта выглядят туманно. В целом за последние два с половиной года он выступал всего четыре раза, при этом все концерты были в Европе. Возможно, теперь их станет ещё меньше, а расходы на жизнь, учитывая кочевую жизнь по чужбине с семьёй, заметно увеличатся.
Сергей Михалок: Как «Ляпис Трубецкой» превратился в русофоба и беглеца.
В отличие от Коржа, который сам, похоже, плохо понимает, что делает, бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок — русофоб идейный, как минимум с 2014 года. Бывший любимчик белорусской публики ещё с рубежа тысячелетий критикует действующую белорусскую власть. Похоже, небескорыстно.
На свои альбомы он получал деньги от политических оппонентов Александра Лукашенко — например, от покойного белорусского банкира Евгения Кравцова. C 1995-го по 2009 год Кравцов руководил студией звукозаписи «Меццо-форте» в Минске, где записывались участники группы «Ляпис Трубецкой». В 2008 году он сбежал в Россию, где скончался в 2012 году.
За это время Михалок выпускал всё более радикальные песни, при этом сначала он скрывался от белорусских властей в России, а позже — в 2014 году, после начала Майдана на Украине, — сбежал в Незалежную, где стал «борцом с русским миром» и получил местное гражданство.
В 2022 году он выступал с видеообращениями к белорусам, обвиняя их в соучастии в «агрессии» против Украины, и матом требовал от российских рок-звёзд немедленно включиться в антироссийские проекты.
Забавно при этом, что сам «воин света», похоже, с тех же пор переехал в Европу. Возможно, чтобы не попасть на фронт с помощью ТЦК. Судя по афишам, Михалок зарабатывает только там, зато на Украине собирает деньги на свой концерт в Киеве, который состоится в столичном Дворце спорта сразу после победы Незалежной. Стоимость билетов при этом достигает 2000 рублей. Похоже, под этот сбор в 2024 году артист даже открыл ИП в Киеве и зарегистрировал его в квартире, расположенной в престижном ЖК на улице Александра Мишуги.
В сентябре артист едет в тур по городам Польши. Учитывая, что его песни намного ближе украинским нацистам, чем творчество Коржа, можно предположить, что вакханалия с флагами и нацистскими речёвками может повториться и на его концертах. Либо, если польские власти отреагируют на варшавский инцидент, музыканту просто придётся отменять мероприятия. Судя по афишам, у бывшего «Ляписа» с количеством выступлений не очень — скандал с концертом Коржа может больно ударить по карману новоиспечённого борца за Украину.
Рита Дакота в слезах: «Моя карьера разрушена, но виновата только я сама».
На днях гражданка Белоруссии, певица Рита Дакота в слезах обратилась к своим подписчикам в соцсетях.
— Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце. Я потеряла самое главное, что было в моей жизни, как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям, быть рядом с ними, продолжать свои благотворительные проекты. И я не знаю, как мне пережить это, не свихнувшись от боли, — написала у себя в аккаунте Маргарита Белогай (это настоящее имя артистки).
Рита Дакота сделала свою карьеру именно в России. Здесь она приобрела известность после участия в одной из «Фабрик звёзд» на ТВ. После этого песни талантливой минчанки стали покупать такие звёзды российской эстрады, как Ёлка, Зара и Светлана Лобода. Последним Дакота продала хит «Твои глаза».
Карьера набирала обороты. В 2015 году исполнительница приняла участие в проекте «Главная сцена» на одном из центральных телеканалов и с авторскими композициями вышла в полуфинал конкурса. Её наставником на проекте стал известный продюсер Виктор Дробыш. После этого начались концерты и гастроли, записи в модных музыкальных проектах.
Всё это могло привести девушку на российский музыкальный олимп, однако в 2020 году она поддержала беспорядки после выборов президента Белоруссии и даже записала песню «Уходи», доходы от которой, по её словам, направила на протестную деятельность.
— Стыдно так, до ужаса. Украина, родные, держитесь! Мы всем сердцем с вами, — писала Дакота своим подписчикам. А в 2023 году артистка вместе с мужем уехала в США, где прорыва пока так и не случилось.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.