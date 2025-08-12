Флаги нацистов, слёзы и провалы: почему терпят крах карьеры беглые Макс Корж, «Ляпис Трубецкой» и Рита Дакота

— Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце. Я потеряла самое главное, что было в моей жизни, как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям, быть рядом с ними, продолжать свои благотворительные проекты. И я не знаю, как мне пережить это, не свихнувшись от боли, — написала у себя в аккаунте Маргарита Белогай (это настоящее имя артистки).