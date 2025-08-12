Астрономы советуют ждать 00:00 для наблюдения звездопада в ночь на 13 августа

Метеоры Персеиды наблюдаются в небе при сгорании в атмосфере Земли пылевых частиц, оставленных кометой 109/Свифта-Туттля. Наша планета проходит через это облако космической пыли и льда каждый август. Белые яркие «падающие звезды» летят с большой скоростью, некоторые из них называют болидами, так как их свечение наблюдается несколько секунд.