Скрывался 19 лет: В Москве задержали мужчину за убийство сотрудника ОМОН

В Москве 4 августа задержали мужчину, который 19 лет назад застрелил сотрудника ОМОН МВД Южной Осетии. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Речь идёт о 47-летнем мужчине по фамилии Джабиев, который в 2005 году в Цхинвале обстрелял из автоматического оружия служебный автомобиль ОМОН. При этом два сотрудника были ранены, один из них умер по дороге в больницу.
«После совершения преступления Джабиев покинул территорию Южной Осетии и более 19 лет скрывался от правосудия», — сказано в релизе.
Задержанного в ближайшее время экстрадируют в Южную Осетию для привлечения к уголовной ответственности.
