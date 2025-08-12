Ричмонд
Скрывался 19 лет: В Москве задержали мужчину за убийство сотрудника ОМОН

В Москве задержали мужчину, который 19 лет назад застрелил ОМОНовца.

Источник: Комсомольская правда

В Москве 4 августа задержали мужчину, который 19 лет назад застрелил сотрудника ОМОН МВД Южной Осетии. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Речь идёт о 47-летнем мужчине по фамилии Джабиев, который в 2005 году в Цхинвале обстрелял из автоматического оружия служебный автомобиль ОМОН. При этом два сотрудника были ранены, один из них умер по дороге в больницу.

«После совершения преступления Джабиев покинул территорию Южной Осетии и более 19 лет скрывался от правосудия», — сказано в релизе.

Задержанного в ближайшее время экстрадируют в Южную Осетию для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге отправил под арест на два месяца 50-летнего Тиграна Хачикяна, который ранил в живот сотрудника ОМОН из огнестрельного оружия.

Тем временем в Санкт-Петербурге задержали мужчину, причастного к убийству 25-летней давности. Жертвой был 67-летний пенсионер.