Роковая ошибка. Как не потерять деньги при покупке квартиры или дома

— Не купить квартиру с долгами совсем несложно. Перед сделкой достаточно попросить предыдущего собственника предоставить справку об отсутствии задолженности по ЖКХ. Её можно получить в управляющей компании. Но далеко не все до сих пор знают о том, что новый собственник обязан оплачивать не все задолженности предыдущего, даже если приобрёл объект, за которым есть долг. В соответствии с ч. 3 ст. 158 ЖК РФ к новому собственнику могут перейти только долги за капитальный ремонт, поскольку они привязаны к объекту недвижимости. Всё остальное является проблемой конкретного человека, на чьё имя было зарегистрировано жильё. Даже если он, например, продал квартиру с внушительной задолженностью по ЖКХ (кроме капитального ремонта), управляющая компания будет требовать деньги с него, а не с нового собственника, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.