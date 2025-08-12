Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ планируют ужесточить прием детей иностранцев в школы: образование может стать платным

Депутаты ГД хотят отменить бесплатное образование для детей иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В России обсуждают ужесточение правил приема детей мигрантов в учебные заведения. В их отношении могут отменить бесплатное образование. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ ГД.

Так, законопроектом предлагается, в том числе, ограничить число бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Депутаты Госдумы хотят снизить его до трех.

«В 2025 году в российских школах не хватает более 900 тысяч мест. Дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет», — уточняется в документе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов между тем подписал запрет на привлечение мигрантов к работе курьерами. Это касается тех, кто осуществляет трудовую деятельность на основании патентов.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше