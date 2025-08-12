В РФ планируют ужесточить прием детей иностранцев в школы: образование может стать платным

«В 2025 году в российских школах не хватает более 900 тысяч мест. Дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет», — уточняется в документе.