В РФ планируют ужесточить прием детей иностранцев в школы: образование может стать платным

В России обсуждают ужесточение правил приема детей мигрантов в учебные заведения. В их отношении могут отменить бесплатное образование. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ ГД.
Так, законопроектом предлагается, в том числе, ограничить число бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку. Депутаты Госдумы хотят снизить его до трех.
«В 2025 году в российских школах не хватает более 900 тысяч мест. Дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах. Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет», — уточняется в документе.
Губернатор Петербурга Александр Беглов между тем подписал запрет на привлечение мигрантов к работе курьерами. Это касается тех, кто осуществляет трудовую деятельность на основании патентов.