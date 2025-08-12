Самолет рухнул в аэропорту Калиспелл в американском штате Монтана

В аэропорту Калиспелл американского штата Монтана упало воздушное судно. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил канал NBC Montana.
В настоящее время информация о погибших уточняется. На месте крушения произошел пожар, работают оперативные службы, сказано в статье.
В результате крушения самолета санавиации рядом с аэропортом Чинл в штате Аризона погибли четыре человека. Об этом 5 августа сообщила полиция индейской резервации нации навахо, которая проживает на этой территории. Уточняется, что воздушное судно направлялось в больницу, чтобы забрать пациента.
Ранее самолет упал в океан рядом с пляжем в американском штате Северная Каролина. Уточнялось, что во время полета у легкомоторного самолета произошли технические неполадки, из-за которых пилот решил сесть на воду недалеко от берега острова Оук.
В Кировской области пенсионер решил испытать сделанный собственными руками вертолет, но во время проверки у него отвалилась лопасть, которая упала на голову потерпевшему. При этом он занимался проектированием самолетов с 80-х годов прошлого века.