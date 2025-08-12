Самолет рухнул в аэропорту Калиспелл в американском штате Монтана

В результате крушения самолета санавиации рядом с аэропортом Чинл в штате Аризона погибли четыре человека. Об этом 5 августа сообщила полиция индейской резервации нации навахо, которая проживает на этой территории. Уточняется, что воздушное судно направлялось в больницу, чтобы забрать пациента.