В ГД внесут проект по ужесточению условий обучения для детей мигрантов

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Также предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года», — говорится в пояснительной записке к проекту, которая есть в распоряжении URA.RU.