В ГД внесут проект по ужесточению условий обучения для детей мигрантов

В Госдуме предложили сделать обучение мигрантов платным.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предусматривает введение платного обучения для иностранных граждан в российских школах и техникумах. Документ также ограничивает количество бесплатных попыток сдачи теста по русскому языку для детей-мигрантов. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Также предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года», — говорится в пояснительной записке к проекту, которая есть в распоряжении URA.RU.
В документе отмечается, что увеличение числа детей-мигрантов приводит к нехватке мест в школах и росту нагрузки на учителей. По данным МВД, в России насчитывается более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов, из которых только 181,5 тысячи посещают школы. Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит сэкономить бюджетные средства и создать более комфортную образовательную среду. Авторами законопроекта выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и другие депутаты от фракции СРЗП.
Ранее представители Минпросвещения указывали, что введение платного обучения для детей мигрантов противоречит Конституции РФ, которая гарантирует бесплатное общее образование всем, находящимся на территории страны. Тем не менее, обсуждение подобных инициатив в Госдуме ведется не впервые: ранее межфракционная группа депутатов уже предлагала аналогичные меры, ссылаясь на дефицит мест в школах и рост числа несовершеннолетних мигрантов.