Самолеты взорвались в аэропорту Калиспелл в США. Видео

Самолет загорелся после столкновения с другим.
В аэропорту города Калиспелл (штат Монтана, США) 11 августа произошло столкновение двух небольших самолетов на взлетно-посадочной полосе. В результате инцидента вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные издания.
«Авария произошла в дневное время. После столкновения на территории аэропорта началось возгорание», — пишут местные СМИ.
Причины аварии выясняются. На место прибыли экстренные службы. Власти штата Монтана начали расследование случившегося. Данных о пострадавших пока нет.
