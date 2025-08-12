Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в штате Монтана

Утром 10 августа самолет Delta Air Lines задел воздушный лайнер при вылете из аэропорта Атланты. Отмечается, что крыло самолета «соприкоснулось» с пустым воздушным судном. На борту Delta Air Lines находилось 192 человека. Пассажиров пересадили в другой самолет. Это связано с задержкой вылета.