Крутой оценил песню Shaman для конкурса «Интервидение»

Музыкальный продюсер, композитор и народный артист России Игорь Крутой оценил композицию «Прямо по сердцу» певца Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса «Интервидение».
По его мнению, она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно представить страну на конкурсе.
— Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звезд, давать хиты — это только в плюс. Песня Shaman добротная, она дает возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе, — цитирует Крутого пресс-служба «Интервидения», сообщает РИА Новости.
2 июля в Москве сняли клип на песню «Прямо по сердцу» певца Shaman, c которой он представит РФ на конкурсе «Интервидение — 2025». Артист рассказал, что действие клипа проходит на необитаемой планете, где музыкант ищет смысл жизни и любви.
Режиссер видеоклипа Эльвин Фомин поделился, что съемки прошли успешно благодаря хорошей дружбе с артистом — ранее Фомин неоднократно снимал видеоклипы для Shaman.