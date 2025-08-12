Крутой оценил песню Shaman для конкурса «Интервидение»

2 июля в Москве сняли клип на песню «Прямо по сердцу» певца Shaman, c которой он представит РФ на конкурсе «Интервидение — 2025». Артист рассказал, что действие клипа проходит на необитаемой планете, где музыкант ищет смысл жизни и любви.