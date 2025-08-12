Катя Гордон ищет информацию на тему Дибровых и их связей со свингерами

Юрист Екатерина Гордон обратилась в соцсетях за помощью к пользователям, заявив, что ищет информацию о подробностях личной жизни телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины.
Гордон помогает в бракоразводном процессе супруге якобы любовника Полины Дибровой Елене Товстик. Она решила обнародовать сведения о том, как шоумен посещал свингер-клубы. Дибров рассказал об этом в эфире программы «Это нормально?» в феврале прошлого года.
— Ребят, есть информация на тему Дибровых и свингеров? — написала юрист в соцсети.
Полина Диброва решила отправить трех сыновей от телеведущего в Ростов-на-Дону на время бракоразводного процесса, чтобы они находились вместе с бабушкой подальше от Москвы.
Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака. Она якобы состоит в отношениях с супругом своей подруги Елены Товстик. Сама Диброва отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она заявила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях.