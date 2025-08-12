Катя Гордон ищет информацию на тему Дибровых и их связей со свингерами

Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака. Она якобы состоит в отношениях с супругом своей подруги Елены Товстик. Сама Диброва отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она заявила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях.