Эксперт Митюков: В Питере подорожает доставка после запрета нанимать мигрантов

В Санкт-Петербурге к ноябрю ожидается острая нехватка курьеров после запрета нанимать мигрантов. Об этом РБК сообщил президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков.

Источник: Life.ru

«Рынок столкнётся с дефицитом рабочей силы в сфере доставки уже к началу высокого сезона — ноябрьскому периоду роста спроса на услуги доставки, что неизбежно приведёт к увеличению её стоимости в городе», — считает эксперт.

По его словам, жителей Петербурга ожидает рост ставок курьеров на 20% и удорожание доставки в 1,5−2 раза. Малый и средний бизнес пострадает больше всего. Митюков напомнил, что сейчас в городе работают более 60 тысяч курьеров.

Напомним, ранее губернатор города Александр Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге. Бизнесу дали трёхмесячный срок для перехода на новые правила. В правительстве Петербурга пояснили, что законопроект нацелен на борьбу с теневой занятостью. Также увольнение мигрантов позволит создать новые рабочие места для молодёжи и повысить качество и безопасность услуг.

