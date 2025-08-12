Эксперт Митюков: В Питере подорожает доставка после запрета нанимать мигрантов

«Рынок столкнётся с дефицитом рабочей силы в сфере доставки уже к началу высокого сезона — ноябрьскому периоду роста спроса на услуги доставки, что неизбежно приведёт к увеличению её стоимости в городе», — считает эксперт.
По его словам, жителей Петербурга ожидает рост ставок курьеров на 20% и удорожание доставки в 1,5−2 раза. Малый и средний бизнес пострадает больше всего. Митюков напомнил, что сейчас в городе работают более 60 тысяч курьеров.
Напомним, ранее губернатор города Александр Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге. Бизнесу дали трёхмесячный срок для перехода на новые правила. В правительстве Петербурга пояснили, что законопроект нацелен на борьбу с теневой занятостью. Также увольнение мигрантов позволит создать новые рабочие места для молодёжи и повысить качество и безопасность услуг.