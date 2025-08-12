Московский планетарий рассказал о лучшем времени для наблюдения звездопада: вот когда не стоит спать

В ночь с 12 на 13 августа россияне смогут наблюдать максимум активности метеорного потока Персеиды. Лучшее время для наблюдения — с полуночи до рассвета, информирует пресс-служба Московского планетария.
«При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1−2 метеора в минуту! Метеоры наблюдают невооруженным глазом», — сказано в релизе.
В планетарии напомнили, что искорки сгорающих в атмосфере микроскопических частиц, будут вылетать со стороны созвездия Персей, ориентирами могут служить также Кассиопея и звезда Капелла в созвездии Возничий.
Напомним, август традиционно приносит одно из самых зрелищных астрономических явлений года — метеорный поток Персеиды. В 2025 году он активен с 17 июля по 31 августа.
