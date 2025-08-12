Хранить или выбросить? Эксперт рассказал, работает ли прошлогодний солнцезащитный крем

При покупке собеседник Life.ru советует обращать внимание не только на дату изготовления, но и на целостность упаковки. Если флакон герметичен и на тюбике сохранилась пломба, такая продукция в закрытом виде может спокойно дожить до следующего сезона. Спустя год свойства фильтра могут ослабнуть и снизить эффективность на 10−20%, а при неправильном хранении защитные UV-компоненты могут разрушиться полностью.