Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegram проведет масштабную зачистку каналов за публикацию личных данных и вымогательство

Администрация мессенджера Telegram на этой неделе намерена удалить множество каналов, связанных с незаконным распространением персональной информации и вымогательством, сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале.

Администрация мессенджера Telegram на этой неделе намерена удалить множество каналов, связанных с незаконным распространением персональной информации и вымогательством, сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале.

По словам Дурова, после публикации 20 дней назад он получил сотни жалоб от пользователей, которые стали основой для масштабных блокировок. В частности, были выявлены каналы, где администраторы сначала распространяли клевету, а затем требовали деньги у пострадавших за ее удаление.

Команда Telegram располагает «неопровержимыми доказательствами» противоправных действий. Кроме того, выявлены схемы «блокировок защиты», когда жертвы вынуждены платить мошенникам, чтобы прекратить преследование и травлю.

Основатель мессенджера призвал злоумышленников не создавать новые каналы и напомнил, что Telegram не станет площадкой для доксинга и шантажа.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше