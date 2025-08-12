Telegram проведет масштабную зачистку каналов за публикацию личных данных и вымогательство

Администрация мессенджера Telegram на этой неделе намерена удалить множество каналов, связанных с незаконным распространением персональной информации и вымогательством, сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале.
По словам Дурова, после публикации 20 дней назад он получил сотни жалоб от пользователей, которые стали основой для масштабных блокировок. В частности, были выявлены каналы, где администраторы сначала распространяли клевету, а затем требовали деньги у пострадавших за ее удаление.
Команда Telegram располагает «неопровержимыми доказательствами» противоправных действий. Кроме того, выявлены схемы «блокировок защиты», когда жертвы вынуждены платить мошенникам, чтобы прекратить преследование и травлю.
Основатель мессенджера призвал злоумышленников не создавать новые каналы и напомнил, что Telegram не станет площадкой для доксинга и шантажа.