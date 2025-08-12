В ГД предложили внедрить в банки сервисы переводов на благотворительность

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение глава Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить рекомендации ЦБ для банков и иных схожих экосистем по запуску сервисов, направленных на безопасную и удобную благотворительную деятельность, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, рассмотреть целесообразность издания рекомендации Банка России, направленных на создание во всех крупных банках и экосистемах страны сервисов, облегчающих для граждан участие в благотворительности», — сказано в письме.
В документе Лантратова рассказала, что в сегодняшних условиях россияне демонстрируют готовность к активному участию в благотворительности и «благотворительный» потенциал граждан можно назвать высоким.
Так, она привела данные ВЦИОМ, согласно которым, в течение последних 4−5 лет 73% россиян участвовали в благотворительности, что является максимальным показателем за весь период измерений, а доля тех, кто вообще не участвовал в благотворительности, сократилась до 25%, что вдвое меньше уровня 2007 года.
По мнению политика, в этих условиях государство и крупный бизнес, в частности, банковский сектор и иные сектора, связанные с аккумулированием денежных средств граждан, должны объединить усилия, чтобы обеспечить для россиян доступные и надежные каналы для занятия благотворительностью на системной основе.
Лантратова уточнила, что некоторые банки и крупные экосистемы уже внедряют инструменты, облегчающие участие граждан в благотворительности, и такие сервисы продемонстрировали свою эффективность и удобство и могут быть распространены на весь рынок финансовых и иных услуг.
Глава думского комитета считает, что реализация данной инициативы позволит повысить уровень доверия россиян к благотворительным организациям и значительно увеличить объем средств, направляемых на социальные нужды.