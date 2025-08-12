Военкор Котенок: на Украине стоит вой из-за прорыва ВС РФ у Доброполья

В украинских пабликах стоит вой в связи прорывом российских военных к востоку от Доброполья, заявил военкор Юрий Котенок.
Он уточнил, что ряд блогеров с Украины уже предрёк катастрофу.
«В пабликах стоит вой по поводу прорыва ВС РФ к востоку от Доброполья. Вой — на удивление единодушный и согласованный. Ряд украинских блогеров пишут о крайне тяжёлой ситуации, которая может перерасти в катастрофу», — написал военкор в Telegram.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ прорвались севернее Красноармейска (украинское название — Покровск) примерно на 13 километров.
По данным военкоров, ВСУ около Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике грозит котёл. Военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что российские военные смогли закрепиться на окраинах Димитрова.