Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Крутой: с песней SHAMAN можно успешно представить Россию

SHAMAN представит Россию на «Интервидении» с песней «Прямо по сердцу».

Источник: Аргументы и факты

Музыкальный продюсер, композитор и народный артист России Игорь Крутой высоко оценил композицию «Прямо по сердцу» в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN), которую тот представит на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

По мнению Крутого, эта песня позволяет ярко продемонстрировать вокальные способности исполнителя и имеет все шансы на успешное выступление, достойно представив Россию на конкурсе.

В пресс-релизе конкурса отмечается, что участие в подобных проектах, способствующих появлению новых звезд и хитов, является важным и позитивным моментом для музыкальной индустрии страны.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сообщил, что на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в его выступлении примет участие композитор и продюсер Максим Фадеев.