Игорь Крутой: с песней SHAMAN можно успешно представить Россию

Музыкальный продюсер, композитор и народный артист России Игорь Крутой высоко оценил композицию «Прямо по сердцу» в исполнении заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN), которую тот представит на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».
По мнению Крутого, эта песня позволяет ярко продемонстрировать вокальные способности исполнителя и имеет все шансы на успешное выступление, достойно представив Россию на конкурсе.
В пресс-релизе конкурса отмечается, что участие в подобных проектах, способствующих появлению новых звезд и хитов, является важным и позитивным моментом для музыкальной индустрии страны.
Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сообщил, что на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в его выступлении примет участие композитор и продюсер Максим Фадеев.