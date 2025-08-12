Власти Норвегии напомнили об ордере МУС на арест Нетаньяху: когда его заключат под стражу

Международный уголовный суд обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в совершении военных преступлений. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордер на его арест. Заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик предупредил, что руководство страны заключит премьера Израиля под стражу в случае его визита. Так он заявил в беседе с Al Jazeera.
Стоит напомнить, что МУС также выдал ордер на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Его также могут заключить под стражу.
Международный уголовный суд также выдал ордера на арест главы движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Причиной решения называются «преступления против человечности», в контексте лишения прав женщин и девочек.