Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Норвегии напомнили об ордере МУС на арест Нетаньяху: когда его заключат под стражу

Замглавы МИД Кравик: Норвегия арестует Нетаньяху по ордеру МУС в случае визита.

Источник: Комсомольская правда

Международный уголовный суд обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в совершении военных преступлений. В конце ноября 2024 года МУС выдал ордер на его арест. Заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик предупредил, что руководство страны заключит премьера Израиля под стражу в случае его визита. Так он заявил в беседе с Al Jazeera.

Стоит напомнить, что МУС также выдал ордер на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Его также могут заключить под стражу.

Международный уголовный суд также выдал ордера на арест главы движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Причиной решения называются «преступления против человечности», в контексте лишения прав женщин и девочек.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше