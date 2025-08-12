Принц Гарри и Меган Маркл подпишут новый контракт с сервисом Netflix

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подпишут новый контракт со стриминговым сервисом Netflix, сообщило издание The New York Times.
Источники газеты отметили, что новый договор является менее выгодным для герцога и герцогини Сассекских, чем предыдущее соглашение 2020 года. Он предполагает возможность для Netflix отказаться от новых проектов супругов.
Ранее за сервисом закреплялись эксклюзивные права на контент, созданный Arhwell Productions. Это значило, что стриминговый гигант больше инвестировал в творчество Сассекских.
По мнению издания, старое соглашение пары с Netflix могло не оправдать ожиданий. В нем говорилось, что супруги будут создавать «вдохновляющие семейные программы» в виде документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, сценариев и детских передач.
Однако принц Гарри и Меган так и не выпустили ни одного детского телешоу, художественного фильма или сценария. Вместо этого Archewell представила документальные проекты, включая «Гарри и Меган». Потом последовали еще три документальных проекта — «Сердце непокоренного», «Жить, чтобы вести» и «Поло».
Принц Гарри еще в 2013 году во время семейной встречи подрался с принцем Эндрю, который приходится братом королю Британии Карлу III. Об этом рассказал биограф Эндрю Лауни.