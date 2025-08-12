Принц Гарри и Меган Маркл подпишут новый контракт с сервисом Netflix

Однако принц Гарри и Меган так и не выпустили ни одного детского телешоу, художественного фильма или сценария. Вместо этого Archewell представила документальные проекты, включая «Гарри и Меган». Потом последовали еще три документальных проекта — «Сердце непокоренного», «Жить, чтобы вести» и «Поло».