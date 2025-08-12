«Известия»: в России хотят резко увеличить декретные

«Выплату стоит повысить до 60% после рождения второго ребенка и до 80% при рождении третьего, а также убрать верхнюю планку в 69 тысяч рублей», — передает слова Ларионова «Известия». Научный сотрудник также пояснил, что существующий размер пособий — 40% от среднего заработка — не компенсирует финансовых потерь семьи при рождении ребенка. Также предлагается увеличить срок выплат: на второго ребенка — до 2,5 лет, на третьего — до трех лет, а максимальный размер ежемесячной суммы (сейчас ограничен 69 тысячами рублей) убрать вовсе.