В России вступил в силу закон о новых основаниях для лишения гражданства: их стало более 80

Теперь приобретённого российского гражданства мигранты могут лишиться более чем по 80 основаниям. В список внесен ряд уголовных преступлений, в том числе убийство, развратные действия по отношению к несовершеннолетним, организация незаконной миграции. Также лишить гражданство могут тех, кто публично оправдывает терроризм и ведёт его пропаганду. Потеряют право считаться гражданами Российской Федерации и те, кто практикует секретное сотрудничество с иностранными государствами, международными или иностранными организациями, направленное на подрыв безопасности России. Лишиться гражданства теперь можно и за целый ряд иных преступлений. В частности, за пропаганду нацисткой атрибутики или символики.