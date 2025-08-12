В России вступил в силу закон о новых основаниях для лишения гражданства: их стало более 80

В России увеличился перечень оснований для лишения мигрантов приобретённого гражданства. Соответствующий закон вступил в силу 11 августа. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли этот закон 17 июля, а президент РФ Владимир Путин подписал его 13 июля.
Теперь приобретённого российского гражданства мигранты могут лишиться более чем по 80 основаниям. В список внесен ряд уголовных преступлений, в том числе убийство, развратные действия по отношению к несовершеннолетним, организация незаконной миграции. Также лишить гражданство могут тех, кто публично оправдывает терроризм и ведёт его пропаганду. Потеряют право считаться гражданами Российской Федерации и те, кто практикует секретное сотрудничество с иностранными государствами, международными или иностранными организациями, направленное на подрыв безопасности России. Лишиться гражданства теперь можно и за целый ряд иных преступлений. В частности, за пропаганду нацисткой атрибутики или символики.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал лишать гражданства РФ тех, кто получил паспорт незаконно и наказывать за незаконную миграцию как чиновников, так и тех, кто пользовался их услугами.
Тем временем сотрудники ФСБ России показали, как можно выходцу из республик Центрально-Азиатского региона быстро лишиться гражданства России и отправиться в страну исхода. При этом сроком на 50 лет без права въезда в Россию. Мужчину лишили гражданства за то, что он на улице нецензурно оскорбил женщину. При этом мигрант демонстрировал холодное оружие и высказывал угрозы.
Ранее в МВД РФ проинформировали, что в 2024 году в Россию прибыло более 6 млн мигрантов. Половина из них с одной единственной целью — официального трудоустройства. В основном это граждане Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).
В то же время в России фиксируется рост интереса российского бизнеса к найму трудовых мигрантов из дальнего зарубежья. В частности, в Тамбовской области есть квоты для мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки.
Накануне в МВД РФ сообщили, что шесть человек задержаны по подозрению в легализации в Российской Федерации пяти тысяч мигрантов через взломанные аккаунты на «Госуслугах».