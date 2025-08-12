В день образования ВВС 33 летчика наградили званием Героя России: о поздравлении Белоусова

Во вторник, 12 августа, в России отмечают день образования Военно-Воздушных Сил. В связи с торжественной датой 33 летчика наградили званием Героя РФ. Об этом сказано в опубликованном «Красной звездой» поздравлении главы Минобороны России Андрея Белоусова.
Министр обороны уточнил, что звания удостоены военные ВВС, проявившие героизм и мужество в ходе спецоперации. По словам главы военного ведомства, авиация — «один из самых эффективных средств ведения боевых действий». Он назвал летчиков «гордостью армии».
«Наши ученые, конструкторы, инженеры, представители промышленности создают перспективные многофункциональные авиационные комплексы, новейшие образцы беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов. Реализация этих инновационных проектов, как и достижения современных летчиков, стали возможны во многом благодаря знаниям и опыту, полученным от ветеранов», — уточнил Андрей Белоусов.
В Тверской области отпраздновали день рождения Героя России Раиля Габдрахманова. Губернатор Игорь Руденя отметил его самоотверженное служение Отечеству.