Сотрудники МВД стали напоминать мигрантам об обучении детей в школе

К концу года на территории страны начнет действовать закон, предусматривающий обязательную передачу в МВД информации о зачислении детей мигрантов в учебные заведения, результатах их языкового тестирования, а также сведений об их отчислении. Помимо этого, ведомству будет поступать информация о подаче заявлений на обучение в школах и колледжах несовершеннолетними иностранными гражданами и их законными представителями, внесенными в реестр лиц, подлежащих контролю.