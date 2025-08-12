Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна выразила надежду на достижение мирной договорённости по Украине в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
«Я надеюсь и молюсь, что оба лидера придут к мирному соглашению по Украине. Президент Трамп не хочет больше конфликтов и продолжает занимать такую позицию не только в отношении Украины, но и по многим конфликтах по всему миру», — сказала она в разговоре с агентством РИА Новости.
По словам республиканки, в настоящее время есть немало мировых лидеров, которые желают, чтобы переговоры провалились.
Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Французский лидер Эммануэль Макрон после объявления о встрече позвонил Зеленскому, заявив, что Франция, Британия, ФРГ намерены продолжать поддержку Украины в рамках на называемой коалиции желающих.
Ране министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС пытается подорвать встречу Путина и Трампа.