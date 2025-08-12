Правительство РФ увеличило выплаты детям военных в плену до 9,38 млрд рублей

Правительство России значительно увеличило объем финансирования программы поддержки детей военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции.
Согласно подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжению, размер выделяемых из бюджета средств вырос с 3,68 до 9,38 миллиардов рублей.
Мера поддержки распространяется не только на семьи участников СВО, но и на детей военных, которые оказались в плену или пропали без вести во время операции на территории Сирии.
Ранее стало известно, сколько летчиков стали Героями России за время СВО.