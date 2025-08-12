В ОАЭ выявлен новый случай заражения грибком, поражающим мозг: умирает каждый третий

Медики выявили очередной случай заражения человека грибком Candida auris, способным поражать мозг. Речь идёт о 34-летнем жителе города Рас-эль-Хайма в ОАЭ, пишет издание Daily Mail.
Сообщается, что грибок попал в тело мужчины после автомобильной аварии, в которой он получил серьезную черепно-мозговую травму. После того, как врачам долгое время не удавалось улучшить его состояние, они провели тесты и обнаружили, что мозг пациента поражен Candida auris.
Медикам удалось спасти мужчину после длительного комплексного лечения, включающего в числе прочего курс фунгицидных препаратов. При этом ВОЗ обнародовала данные, что в среднем умирает один из трёх зараженных Candida auris и внесла этот грибок в список самых смертоносных для человека.
