Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОАЭ выявлен новый случай заражения грибком, поражающим мозг: умирает каждый третий

DM: Выявлен новый случай заражения поражающим мозг грибком Candida aurus.

Источник: Комсомольская правда

Медики выявили очередной случай заражения человека грибком Candida auris, способным поражать мозг. Речь идёт о 34-летнем жителе города Рас-эль-Хайма в ОАЭ, пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что грибок попал в тело мужчины после автомобильной аварии, в которой он получил серьезную черепно-мозговую травму. После того, как врачам долгое время не удавалось улучшить его состояние, они провели тесты и обнаружили, что мозг пациента поражен Candida auris.

Медикам удалось спасти мужчину после длительного комплексного лечения, включающего в числе прочего курс фунгицидных препаратов. При этом ВОЗ обнародовала данные, что в среднем умирает один из трёх зараженных Candida auris и внесла этот грибок в список самых смертоносных для человека.

Как грибы-зомби начинают приспосабливаться к жизни внутри человека, читайте здесь на KP.RU.

Ранее доктор наук Дмитрий Компанцев заявил, что стрессы могут привести к росту грибковых инфекций и рассказал о последствиях, к которым они могут привести: от изуродованной кожи до воспаления мозга.