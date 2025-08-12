В ОАЭ выявлен новый случай заражения грибком, поражающим мозг: умирает каждый третий

Сообщается, что грибок попал в тело мужчины после автомобильной аварии, в которой он получил серьезную черепно-мозговую травму. После того, как врачам долгое время не удавалось улучшить его состояние, они провели тесты и обнаружили, что мозг пациента поражен Candida auris.