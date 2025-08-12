Украина может отказаться от потерянных территорий, пишет издание из Британии The Daily Telegraph.
В материале сказано, что Киев готов пойти на этот шаг ради прекращения боевых действий, для получения гарантий безопасности в виде поставок вооружений. Кроме того, украинская сторона может отказаться от территорий на пути к членству в Североатлантическом альянсе.
«В обмен на отказ от территорий Киев рассчитывает получить надёжные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО», — говорится в публикации.
По информации источников, Украина готова «заморозить конфликт по нынешней линии боевого соприкосновения». При этом Киев не желает ступать территории, которые находятся под её контролем в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
«Зеленскому придётся изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума», — отметил автор материала.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленскому придётся принимать «сложные решения», касающиеся вопроса территорий.