Telegraph: Киев может отказаться от территорий ради членства в НАТО

Украина рассчитывает получить гарантии безопасности в виде пути к членству в альянсе.

Источник: Аргументы и факты

Украина может отказаться от потерянных территорий, пишет издание из Британии The Daily Telegraph.

В материале сказано, что Киев готов пойти на этот шаг ради прекращения боевых действий, для получения гарантий безопасности в виде поставок вооружений. Кроме того, украинская сторона может отказаться от территорий на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

«В обмен на отказ от территорий Киев рассчитывает получить надёжные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО», — говорится в публикации.

По информации источников, Украина готова «заморозить конфликт по нынешней линии боевого соприкосновения». При этом Киев не желает ступать территории, которые находятся под её контролем в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Зеленскому придётся изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума», — отметил автор материала.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленскому придётся принимать «сложные решения», касающиеся вопроса территорий.

