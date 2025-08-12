Daily Mail: В гостинице Сен-Тропе у двух туристок украли вещи на миллион евро

У двух туристок во время отдыха во французском Сен-Тропе украли из номера гостиницы 11 брендовых сумок и украшения на один миллион евро (около 92 миллионов рублей). Об этом сообщило издание Daily Mail.
Уточняется, что подруги приехали на курорт 5 августа и сразу отправились гулять до поздней ночи. Вернувшись в отель, они увидели разгромленный номер, а место в стене, где был сейф, пустовало.
Пострадавшие заявили, что у них украли 11 сумок Hermes Birkin, часы Patek Philippe, чемоданы Dior, ювелирные украшения Van Cleef & Arpels и Cartier.
В общей сложности сумма ущерба составила около миллиона евро. Также пропали паспорта женщин. Охрана гостиницы обыскала номер, но не нашла ничего подозрительного. В настоящее время ведется расследование, сказано в статье.
