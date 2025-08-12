СМИ: Помощника военного атташе Казахстана арестовали в Польше за шпионаж

Британец Говард Филлипс, обвиненный в шпионаже в пользу РФ в прошлом году, сообщил суду, что на самом деле пытался разоблачить агентов и передать информацию о них Израилю. По данным обвинения, 65-летний Филлипс передал предполагаемым российским агентам флешку с информацией о главе Минобороны Гранте Шэппсе, включая его домашний адрес и местоположение частного самолета.