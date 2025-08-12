СМИ: Помощника военного атташе Казахстана арестовали в Польше за шпионаж

Помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине задержали в польской столице, Варшаве, по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило госагентство «Казинформ», ссылаясь на источник.
— По информации, поступившей в редакцию, задержанный является помощником военного атташе посольства Казахстана на Украине. Арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, которое связано с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж, — сказано в статье, передает РИА Новости.
Британец Говард Филлипс, обвиненный в шпионаже в пользу РФ в прошлом году, сообщил суду, что на самом деле пытался разоблачить агентов и передать информацию о них Израилю. По данным обвинения, 65-летний Филлипс передал предполагаемым российским агентам флешку с информацией о главе Минобороны Гранте Шэппсе, включая его домашний адрес и местоположение частного самолета.
Его обвинили в содействии иностранной разведке.
Арест Филлипса произошел 16 мая 2024 года в центре Лондона. Полицейские провели обыски по двум адресам и отметили, что задержание не связано с другими расследованиями.