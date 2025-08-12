Депутаты Госдумы предложили упростить требования к указанию паспортных данных

В письме депутаты просят министра юстиции поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных при взаимодействии граждан с государственными и частными структурами. В обращении также говорится о том, что новая практика поможет формировать ответственное поведение граждан и предоставит молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации. Депутаты подчеркивают, что сокращение объема запрашиваемых персональных данных снизит административную нагрузку на граждан и повысит эффективность работы государственных органов.