Депутаты Госдумы предложили упростить требования к указанию паспортных данных

Депутаты Государственной думы обратились к министру юстиции Константину Чуйченко с инициативой упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении различных заявлений. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении СМИ.

Указание данных предложено упростить.

«Партия “Новые люди” предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера», — говорится в обращении, слова приводит РИА Новости. Авторы инициативы отмечают, что подобное изменение в сочетании с цифровыми инструментами и действующими нормами законодательства позволит существенно упростить бюрократические процедуры.

В письме депутаты просят министра юстиции поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных при взаимодействии граждан с государственными и частными структурами. В обращении также говорится о том, что новая практика поможет формировать ответственное поведение граждан и предоставит молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации. Депутаты подчеркивают, что сокращение объема запрашиваемых персональных данных снизит административную нагрузку на граждан и повысит эффективность работы государственных органов.