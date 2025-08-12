Мэр Вашингтона Боузер раскритиковала Трампа за ввод нацгвардии в город

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер заявила, что решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа направить в город национальную гвардию является беспрецедентным, она подчеркнула, что будет с этим бороться.
«Сегодняшнее действие тревожно и беспрецедентно… Мы собираемся работать каждый день, чтобы положить конец этой чрезвычайной ситуации», — сказала она в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
По словам Боузер, решение Трампа не является неожиданностью. Она также отметила, что в Вашингтоне уже снизился уровень преступности.
«Преступность сейчас не просто снизилась по сравнению с 2023 годом, она ниже уровня 2019-го допандемийного года. Мы находимся на минимальном уровне преступности за 30 лет», — сказала мэр Вашингтона.
Ранее Трамп заявил, что направляет нацгвардию Соединённых Штатов в Вашингтон для восстановления правопорядка в городе. Кроме того, Трамп планирует убрать бездомных с улиц Вашингтона.